RIMINI. “Via Fantoni”: il taglio del nastro e la consegna ufficiale alla città delle opere di urbanizzazione adiacenti la Scuola elementare Giovan Battista Casti

L’inaugurazione questa mattina

Sono state inaugurate questa mattina – alla presenza degli Assessori Roberta Frisoni, Jamil Sadegholvaad e Mattia Morolli, dei tecnici comunali, dei progettisti e delle imprese attuatrici – tutte le opere di urbanizzazione sull’area posizionata a mare della Scuola elementare Giovan Battista Casti, legate al Piano Particolareggiato denominato “Via Fantoni”. Un intervento importante, concluso in questi giorni, che era stato approvato con delibera di Giunta nel giugno del 2017.

Oltre ai lavori previsti dagli standard di legge, la convenzione col soggetto attuatore ha previsto anche una serie di opere aggiuntive e di cessioni come un parcheggio pubblico, che potrà agevolare l’accesso alla scuola elementare e un grande parco pubblico per circa 8.700 mq arredato con gazebo, spazi dedicati alla sosta, ai giochi per i bimbi ed allo sgambamento cani. Il tutto completato anche con un nuovo tratto di pista ciclopedonale che, attraverso la Via Bazzoni, collega le aree di cui si tratta con la Via Flaminia.

Si tratta di un ampio e complesso intervento a cui – sempre grazie alla convenzione sottoscritta con gli uffici del Comune – i privati hanno realizzato anche la sistemazione della recinzione ed un nuovo ingresso con pensilina per la Scuola Casti altre al miglioramento della viabilità per l’accesso a via Fantoni e per la scuola Casti, con la realizzazione della rotatoria tra le vie Flaminia Conca, Fantoni e Giorgieri, che ha aumentato notevolmente la fluidità e la sicurezza del traffico.

“L’area su cui insiste l’intervento – precisa l’Assessora alla Mobilità Roberta Frisoni – è un’area ad alta vocazione sociale e sportiva, con importanti poli attrattivi come le scuole casti, le strutture della Polisportiva Stella e il parco Giovanni Paolo II. L’impegno dell’amministrazione adesso sarà quello di dare completamento al percorso ciclabile realizzato per dare continuità fino al parco e al centro sportivo. Nel breve si migliorerà ulteriormente la sicurezza di via Fantoni anche creando una zona 30 e installando altri rallentatori di velocità. Sul fronte della pianificazione territoriale la prossima amministrazione avrà anche la possibilità di progettare e attuare al meglio l’utilizzo dell’area ricevuta in cessione per l’attuazione di questo piano particolareggiato, con progettualità che tengano conto in primis delle funzioni e delle necessità di interesse pubblico che insistono sulla zona. È stata una gioia questa mattina vedere già alcuni bimbi dei centri estivi inaugurare il nuovo parco giochi che da ora sarà fruibile a tutti.”