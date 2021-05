Rimini. Via il coprifuoco e subito vaccini agli addetti del turismo

Rimini, 7 maggio 2021 – Via il coprifuoco e vaccinazione in tempi stretti di tutti i dipendenti e addetti del turismo per un’estate sicura per ospiti e operatori del territorio riminese. E’ la richiesta avanzata da Confesercenti della provincia di Rimini, che interviene su due temi cruciali per quello che sarà l’andamento della stagione.

“La proposta di allungare il coprifuoco alle 23, o anche alle 24, è in ogni caso inaccettabile – osservano il presidente Fabrizio Vagnini e il direttore Mirco Pari -. Il coprifuoco è di per sé un elemento incompatibile con le caratteristiche del nostro turismo e della nostra accoglienza, con l’offerta di leisure e intrattenimento che i nostri ospiti sono abituati a trovare nel nostro territorio. Mantenere il coprifuoco significherebbe condannare una stagione estiva che sta dando segnali positivi per richieste di informazioni e interesse per le prenotazioni”.