Rimini. Via Parmense, residente esasperati dai problemi di droga e degrado

Condividi l'articolo

“Non è possibile vivere così. Non ce la facciamo più”. I residenti di via Basinio Parmense tornano a denunciare problemi di degrado e di spaccio nel parchetto in fondo alla strada. Diversi gli episodi segnalati, fra cui alcuni documentati con fotografie e video: “Nei mesi scorsi frequentavano quest’area tre persone, un adulto e due ragazzi – raccontano -. Le dinamiche erano sempre le stesse: l’adulto riceveva telefonate, poi i due ragazzi partivano in scooter per consegnare”.