RIMINI. Viabilità; Gnassi ancora una volta ‘sotto processo’. Il j’accuse di Zoccarato (Lega): “provvedimenti senza un filo logico”

Rimini, 24 luglio. “La sperimentazione che sta portando avanti l’Amministrazione comunale con la chiusura notturna della via circonvallazione occidentale in direzione monte-mare, è l’ennesimo atto di terrorismo alla nostra viabilità.”

A dirlo è il consigliere comunale della Lega, Matteo Zoccarato che puntualizza: “la ratio del provvedimento è chiara; salvaguardare nel breve periodo i residenti di via Ducale, vittime loro malgrado dell’aumento del traffico a seguito di un piano di pedonalizzazione del ponte di Tiberio fatto in maniera frettolosa e poco lungimirante. Ancor peggio la vision nel medio periodo; chiudere direttamente questa direttrice, e spostare tutto il traffico della Marecchiese monte-mare verso via Tripoli. Oltre al fatto che via Tripoli è già adeguatamente congestionata di suo, ciò acuirà le situazioni di pericolo. Tutti gli automezzi provenienti dalla Valmarecchia (ma anche da Spadarolo, Veggiano o Corpolo), dovranno superare l’affollato attraversamento pedonale di Piazza Mazzini, per poi svoltare sulla Flaminia all’altezza di Bigno. Qua si troveranno costretti a tagliare completamente in maniera estremamente pericolosa tutta la Flaminia (già ampiamente congestionata da chi arriva da sud), per svoltare a destra in Via Tripoli.”

“La crociata miope e scellerata che Gnassi sta portando avanti contro gli automobilisti, rischia di innescare un’esplosione di incidenti. Se ancora una volta deciderà di fare di testa sua senza dare retta a nessun altro, ci auguriamo perlomeno che valuti di mettere in sicurezza l’immissione sulla Flaminia all’altezza di Bigno, magari con una rotonda. E di farlo prima di chiudere definitivamente la circonvallazione, onde evitare spiacevoli inconvenienti”.

Ufficio Stampa Lega Romagna