Rimini. Vicenda finalmente chiusa: la nonnina andrà a vivere a Roma

Bice ha finalmente trovato la casa dei suoi sogni grazie all’aiuto della Comunità di Sant’Egidio. L’81enne, che era fuggita per venire in Riviera da una casa di riposo di Faenza ad aprile, è stata alla ricerca di una coinquilina per dividere le spese ed evitare di tornare in una casa di riposo. Tuttavia, la sua ricerca è stata interrotta dalla proposta della Comunità di Sant’Egidio di trasferirsi in un piccolo appartamento a Roma con altri anziani. Il legale di Bice ha confermato che si tratta di un’opzione molto accessibile anche rispetto alle sua modesta pensione. Non si tratta di una coabitazione tradizionale, ma di una nuova iniziativa condivisa con altre persone anziane. La Comunità di Sant’Egidio ha dimostrato grande sensibilità nell’offrire a Bice la possibilità di provare l’offerta trascorrendo una settimana nella nuova dimora romana senza alcun impegno o spesa. Bice ha accettato la proposta ed è pronta a iniziare una nuova vita e a vivere con nuovi riferimenti. La prova del nove inizierà dopo il 28 maggio, quando verrà sostituita l’amministratrice di sostegno di Bice.