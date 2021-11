RIMINI. Vicenda riders contro ristorante McDonald’s, dichiarazione di Mirco Pari, direttore Confesercenti della provincia di Rimini

Condividi l'articolo









Rimini, 10 novembre 2021 – “A tutela di tutti i ristoratori, le gastronomie, le piadinerie, le pizzerie e gli altri operatori nostri associati che sono clienti delle principali società di delivery presenti sul mercato italiano, crediamo che sia necessario fare chiarezza sulla vicenda che a Rimini vede coinvolti alcuni riders.

Ogni giorno sono decine e decine gli operatori della ristorazione del nostro territorio che si avvalgono dei servizi delle società di delivery, con cui hanno contratti commerciali e sono liberi di scegliere se utilizzarli o meno.

E’ evidente che i nostri operatori non hanno alcun ruolo o responsabilità nell’inquadramento lavorativo dei riders da parte delle società di delivery: quella dell’applicazione dei contratti di lavoro nel settore delle consegne a domicilio è una questione che va ancora risolta e al momento solo una delle società di delivery più importanti a livello nazionale ha dipendenti assunti con il contratto della logistica.

Per questo è completamente sbagliato puntare il dito contro chi si avvale dei servizi di delivery per la consegna dei propri prodotti e può legittimamente scegliere a quale società rivolgersi, anche in base a criteri non semplicemente economici. Come Confesercenti siamo infatti attenti affinché i nostri operatori si avvalgano di fornitori che rispettino i contratti di lavoro, la sostenibilità e l’etica di impresa.

Ma ancor prima, come datori di lavoro, abbiamo la primaria responsabilità di garantire la sicurezza dei nostri dipendenti sul luogo di lavoro, dobbiamo e vogliamo garantire sempre un ambiente lavorativo sereno e privo di rischi, anche provenienti dall’esterno. Lo stesso vale per i nostri clienti, che devono trovare sempre accoglienza e sicurezza.

Minacciare proteste e bloccare attività commerciali significa sbagliare del tutto la mira e danneggiare operatori economici che invece quotidianamente lavorano, danno occupazione regolare e creano valore e indotto per il nostro territorio, offrendo un servizio di qualità a tutti i cittadini”.