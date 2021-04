Rimini. Video a luci rosse della ex Liceale: indagato per “revenge porn”

Liceale indagato dalla Procura della Repubblica per avere pubblicato foto e video privati della compagna di classe con la quale è stato fidanzato per due mesi nell’estate del 2016. Durante questo periodo avrebbe realizzato spontaneamente video per donarli al partner. Tre anni dopo il nuovo fidanzato ha informato la ragazza che foto e video erano arrivate sullo smartphone di un suo compagno di classe che a sua volta le stava mostrando. E le aveva fatte vedere anche a lui senza sapere quale rapporto avesse il il compagno con la protagonista. E quando il nuovo fidanzato ha chiesto all’amico chi gli avesse inviato il materiale, ha risposto che si trattava dell’ex fidanzato.La giovane, a questo punto, non ha potuto far altro che raccontare quanto stava avvenendo prima ai genitori e il giorno successivo all’ispettore di turno all’ufficio denunce della Questura di Rimini. Il ragazzo è stato immediatamente iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica.