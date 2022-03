Rimini. VIDEO – Capriolo dell’aeroporto finalmente libero al Parco del Sasso Simone e Simoncello

Liberata la femmina di capriolo che un anno fa era finito nell’area dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini. L’animale è stato trasportato al Parco del Sasso Simone e Simoncello, al confine tra Romagna e Marche, per la liberazione che è stata documentata da un video pubblicato sui social. All’orecchio dell’animale è stato apposto un contrassegno che la indica come non cacciabile. “Tutto è filato via liscio e stanotte dormirà nel bosco”, scrive il Cras.