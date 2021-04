Rimini. VIDEO – Maltempo: 15 interventi da parte dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini nella giornata di ieri 06 aprile dalle prime ore del

pomeriggio fino a sera, sono intervenuti nelle varie zone della provincia per danni causati

dal maltempo, effettuando una quindicina d’interventi.

Le diverse squadre sul territorio hanno lavorato nella maggior parte su alberi e rami

pericolanti.

Nella clip video la rimozione di una grossa pianta appoggiata ad una abitazione, dove due

squadre con l’autoscala hanno lavorato per alcune ore per la messa in sicurezza della

zona.