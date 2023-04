Rimini. VIDEO – Salvata una donna dalle acque del Porto

Condividi l'articolo

Alle ore 10.38 di ieri giungeva una chiamata al numero di emergenza 112 – NUE nella quale un cittadino segnalava la presenza di una donna nelle acque del porto canale.

Immediatamente le volanti della Questura di Rimini, supportate dall’ottimo coordinamento della Sala Operativa, giungevano sul luogo segnalato individuando la donna in acqua in evidente stato di incoscienza.

La situazione è apparsa fin da subito molto grave, ma prontamente un Agente della Polizia di Stato intervenuto a bordo della volante, si lanciava in acqua e, adottando la manovra di salvataggio di recupero uomo in mare, agganciava la donna, che già era sommersa, evitando che la stessa annegasse.

La donna, sempre incosciente, veniva trascinata sino ad un’unità navale della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, che giungeva in ausilio agli agenti intervenuti.

Trasportata sulla banchina, i soccorsi sono stati prestati da personale medico intervenuto, che riusciva a rianimare la donna e successivamente a trasportarla d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso, ove veniva dichiarata “fuori pericolo”, insieme anche all’Agente tuffatosi in mare.