Rimini. Vigile urbano nei guai: violenza privata, percosse e falso

Notificato l’avviso di conclusione indagini per un agente della polizia municipale. Pesanti i capi d’imputazione: si va dalla violenza privata e percosse nei confronti di una donna per arrivare all’appropriazione indebita e conseguente falso in atto commesso da un pubblico ufficiale. In un paio di verbali di sequestro di denaro contante, avrebbe riportato cifre diverse da quelle realmente prese in carico. Poche decine di euro che potrebbero costargli il posto di lavoro. Dal canto suo l’accusato ha chiesto al pubblico ministero di essere interrogato e respinge ogni addebito.