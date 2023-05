Rimini. Vigili condannati: sospensione e taglio dello stipendio

Cinque vigili urbani di Rimini (dell’ex Nucleo ambientale) sono stati sospesi dal lavoro con decurtazione dello stipendio e potranno contare solo sull’assegno alimentare per fare la spesa e pagare le bollette. Questa misura è stata adottata dal Comune dopo che gli agenti sono stati condannati per peculato e altri reati, tra cui abuso d’ufficio, perquisizioni arbitrarie e sequestro di denaro contante mai dichiarato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che i vigili non avevano confiscato il denaro sporco proveniente dalla vendita di droga durante gli arresti degli spacciatori.

La sospensione e la decurtazione dello stipendio sono basate sulla legge 97 del 2001, che disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Non si tratta della legge Severino o della spazza-corrotti, ma di una norma specifica che prevede la sospensione con decurtazione dello stipendio. I vigili sospesi attualmente non lavorano.

Il Comune, che non si era costituito parte civile nel processo di primo grado, ha provveduto a spostare gli agenti ad altri incarichi prima della sentenza. I vigili hanno sempre respinto le accuse e presenteranno ricorso in appello contro la condanna. Inoltre, stanno valutando la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo adottato dal Comune con l’assistenza di un avvocato specializzato. La legge 97 del 2001 è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, che ha apportato modifiche alla normativa, mostrando una tendenza garantista nei confronti dei dipendenti pubblici.