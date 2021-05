Rimini. Vigili del fuoco di Rimini senza autoscala

Vigili del fuoco di Rimini senza autoscala per un’avaria tecnica. “Un territorio come la provincia di Rimini non può rimanere senza autoscala. In questo modo si mette a rischio la sicurezza della popolazione e degli stessi operatori” denuncia Paolo Baiano segretario provinciale del sindacato Conapo che aggiunge: “E’ un automezzo di fondamentale importanza per l’evacuazione e salvataggio delle persone. Una provincia come Rimini con i suoi alti palazzi ha necessità di avere a disposizione questo automezzo, così come dimostrato di aver salvato tante vite. Ora l’autoscala, in caso di necessità, deve arrivare da Forlì, Ravenna o Pesaro, auspichiamo che la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna faccia di tutto per trovare una autoscala in sostituzione temporanea.”