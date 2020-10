Rimini. Vigili del fuoco in azione lungo l’autostrada A14 per un’automobile in fiamme

Vigili del fuoco in azione lungo l’autostrada A14 per un’automobile in fiamme ferma al km 114+400, in direzione Nord: è l’intervento di questa notte dei Vigili del fuoco di Rimini all’altezza di San Mauro Pascoli (FC).

A bordo della vettura, una vecchia Fiat Punto alimentata a benzina, viaggiava un sola persona, che quando si è accorta del fumo che invadeva l’abitacolo è riuscita ad accostare, a scendere in tempo e a dare l’allarme.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse all’alba. Auto distrutta ma nessun ferito.