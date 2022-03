Rimini. Vilipendio alle forze dell’ordine: a processo noto produttore tv riminese

Condividi l'articolo

A processo accusato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate il noto produttore televisivo riminese Devis Paganelli. Sotto accusa il commento a un video su Facebook postato nel maggio del 2020 in pieno lockdown. Le immagini riportavano delle pattuglie delle Volanti che fermavano un ragazzino fermo in mezzo a una strada che non indossava la mascherina obbligatoria. Così Paganelli su Fb: “Due anni fa pubblicai un post critico nei confronti del Governo. Fui interrogato dalla Digos di Ravenna. Avrei potuto negare di essere stato io a pubblicare il post, magari affermando di essere stato soggetto ad utilizzo non autorizzato dei miei account (capita ormai quotidianamente a milioni di utenti). Le indagini sarebbero durate anni e probabilmente avrebbero portato ad un nulla di fatto. Invece ho voluto confermare di essere stato io a pubblicare quel post. Ho confermato la mia opinione sul governo pur difendendo la tesi che il tono sulle forze dell’ordine era chiaramente sarcastico (tutti sanno i miei rapporti, spesso anche di vera amicizia con appartenenti a Polizia, Carabinieri, ecc). Voglio che mi venga riconosciuta la libertà di pensiero e opinione nei confronti del Governo e dell’ex presidente del consiglio Conte e che chiunque possa manifestare tale pensiero. Oppure sono solo un uomo che vive di utopia?”.