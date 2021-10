Rimini. Violenta la ex fidanzata: disposto divieto di avvicinamento

Storia d’amore finita per colpa della sfrenata gelosia dell’uomo che da mercoledì non può avvicinarsi alla sua ex ad una distanza inferiore al mezzo chilometro. Lo ha disposto il Gip nella richiesta cautelare avanzata dal Pm della Procura di Rimini. L’indagine è scattata a giugno quando la giovane donna originaria dell’Est Europa, finalmente è riuscita a raggiungere la caserma dei carabinieri dopo che la notte il 48enne l’aveva violentata sul divano di casa. Il mancato rispetto del provvedimento costerebbe all’uomo l’arresto.