Rimini. Violenta la ex moglie: “Solo la morte ci può separare”

57enne accusato di maltrattamenti familiari e violenza sessuale: avrebbe costretto la moglie in almeno tre occasioni ad avere rapporti intimi con la forza. Nell’ultimo caso quando la vittima aveva già detto che la loro storia era finita, la donna ha registrato l’audio dell’accaduto. Lei in lacrime lo implora di smettere ma lui non la ascolta. Proprio alla luce di questa prova è stato richiesto il giudizio immediato. Il 57enne è tuttora in carcere dopo un messaggio: “Solo la morte ci può separare”.