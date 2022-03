Rimini. Violenta lite: investì e tentò di uccidere 27enne. Riminese patteggia 4 anni

Condividi l'articolo

Ha patteggiato una pena di quattro anni il 21enne riminese, incensurato, a processo a Forlì per tentato omicidio. Il giovane al culmine di una lite avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2021, davanti a una nota discoteca di Cesenatico, investì un albanese di 27 anni, finito in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un grave trauma cranico.