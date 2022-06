Rimini. Violenta rissa in spiaggia: “Ora andiamo a prendere le pistole”

Condividi l'articolo

Panico in spiaggia a causa di una una rissa con due persone finite in pronto soccorso. E’ accaduto ieri a Rimini intorno alle 20 quando un gruppo di nomadi, 5 raggi e 5 ragazze avrebbero iniziato a molestare pesantemente i presenti. Sono iniziate a volare sedie, calci e pugni coi nomadi che avrebbero urlato: “Adesso andiamo in macchina a prendere le pistole e torniamo” ma, alla fine, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo i fatti e sono al lavoro per individuare i protagonisti.