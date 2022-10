Rimini. Violenta una senza tetto: salvata dai passanti

Nella notte del 3 ottobre un uomo ha tentato di violentare una senza tetto di 54 anni che dormiva nell’androne di un negozio in via Coletti. Le ha stretto il collo per tenerla ferma, l’ha picchiata, e poi ha tentato di costringerla a un rapporto sessuale, baciandola. Le grida della vittima hanno per fortuna attirato i passanti che sono intervenuti interrompendo la violenza. Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine che hanno tratto in arresto l’uomo di 31 anni originario della Somalia e residente a Milano. E’ accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.