Rimini. Violentata nella beauty farm, a giudizio 33enne riminese

E’ stato rinviato a giudizio con le accuse di violenza sessuale, lesioni, minacce, furto e violenza privata un 33enne riminese imputato di aver abusato di una coetanea sudamericana in una beauty farm. Secondo il racconto della vittima, che si è cortituita parte civile con l’avvocato Raffaele Moretti, i due si erano conosciuti in un locale della Riviera nel maggio del 2017 e dopo aver bevuto e ballato insieme per tutta la notte avevano deciso di scambiarsi i numeri di telefono. Il giorno successivo si erano incontrati e il ragazzo aveva proposto di trascorrere il pomeriggio nella spa di un albergo sul mare e, alle rimostranze di lei che non aveva un abbigliamento adatto, il giovane aveva ribattuto prontamente regalandole un costume e un flacone di un costoso profumo.