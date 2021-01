Un riminese di 37 anni è stato condannato a 3 anni e 4 mesi. Era stato visto abbracciare e palpeggiare in pubblico una donna sulla quarantina disabile al cento per cento, per poi caricarla sul cannone della bicicletta e portarla sul lungomare per appartarsi in spiaggia. I carabinieri lo hanno poi sorpreso con i pantaloni calati sopra la vittima, a sua volta seminuda. I fatti risalgono all’aprile del 2019 a Cervia. L’uomo è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata.