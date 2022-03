Rimini. Violento scontro auto-bicicletta: finisce al Bufalini

Condividi l'articolo

Una donna in sella alla sua bicicletta si è scontrata contro un’automobile che da via Betteloni si stava immettendo sulla via principale. Un impatto auto – bici in cui, ovviamente, ad avere la peggio è stata la conducente della bicicletta, una donna di circa 50 anni che è stata condotta al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Alla guida dell’automobile, una Suzuki rossa, c’era un ragazzo, la cui traiettoria si è scontrata contro quella della 50enne proprio mentre svoltava a destra su via Settembrini. Stabilire l’esatta dinamica del sinistro spetta ora agli agenti della polizia locale.