Rimini. Violenza e risse: arrivano gli “street tutor”

Sicurezza: a Rimini arrivano gli “street tutor”. La prossima settimana entreranno in servizio queste nuove figure professionali, 25 in tutto, peraltro già operative in altre città italiane. Professionisti della sicurezza, regolarmente iscritti nell’apposito registro prefettizio, che, fino al 31 agosto, sorveglieranno le aree adiacenti i pubblici esercizi, i luoghi di forte aggregazione e di movida e monitoreranno le zone di maggiore disordine urbano. Pettorina di riconoscimento indossata, fungeranno da mediatori, col compito di risolvere le conflittualità ed evitare l’intervento degli agenti della Polizia locale. In caso di risse o violenze, però, non potranno intervenire, ma solo avvertire le forze dell’ordine. Spesa prevista 207 mila euro, di cui 165 mila euro a carico della Regione. Aa breve inoltre entreranno in funzione sette nuove telecamere per la videosorveglianza nella zona dell’invaso Ponte di Tiberio e presso i varchi di accesso alle aree di rilevanza storico- ambientale.