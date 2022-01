RIMINI. Viserba: bambinello del presepe in piazza Pascoli lesionato da ignoti

Condividi l'articolo

Nelle ore fra domenica e lunedì dei vandali hanno raggiunto il presepe di Viserba in piazza Pascoli allestito dal Comitato turistico, ed hanno sollevato il bambinello per poi sbatterlo in terra. L’urto ha lesionato la mano e un piede della statuetta e spezzato un braccio, poi ritrovato la mattina dopo sul nuovo lungomare a qualche centinaio di metri di distanza. Tutti i pezzi sono stati successivamente portati a casa e Gesù sarà aggiustato alla meglio e adagiato nella mangiatoia ricreata nel Villaggio di Natale.