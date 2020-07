RIMINI. Viserba, incontro Quartiere 5: martedì 28 Luglio sala parrocchiale

L’associazione Quartiere 5 invita tutta la cittadinanza di Rimini all’incontro che si terrà Martedi 28 Luglio

presso la sala parrocchiale di Viserba in piazza Pascoli alle ore 20.30.

Durante la serata l’associazione presenterà il proprio progetto di riqualificazione e gestione del primo piano

della palazzina di proprietà del comune sita a Viserba, in via Dati 180. Il progetto dal forte valore culturale si

integra profondamente nel tessuto sociale di tutta l’area nord di Rimini e si pone come obiettivo la

valorizzazione del territorio tramite l’incontro e la collaborazione di tutte le associazioni attive nella

comunità.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa e mossa da un forte spirito collaborativo.