RIMINI. Viserba, lavori sul lungomare. L’intervento di Stefano Benaglia

Ieri sera ho partecipato all’incontro organizzato a Viserba per spiegare le modalità di esecuzione dei lavori del lungomare.

Lavori che stravolgeranno il nostro quotidiano per un anno ma che ci serviranno per il futuro. Quello che più mi ha colpito sono state le domande del pubblico, non solo rivolte alle tempistiche piuttosto chiare del nuovo progetto, ma quesiti relativi alla vita quotidiana. Le buche, i marciapiedi per i disabili e ogni genere di difficoltà che tutti quanti dobbiamo affrontare. Quello che le domande hanno esposto in maniera chiara è la totale distanza della rappresentanza consigliere comunale – cittadino. I consiglieri comunali, a parte rarissime eccezioni, sono assolutamente assenti dalla vita quotidiana delle persone e dei cittadini. Non rappresentano nemmeno i loro votanti, che hanno in qualche modo affidato a loro il compito di rappresentarli, figuriamoci il resto dei cittadini. Fanno carriera politica senza uno specifico motivo ma semplicemente parlando di massimi sistemi, di impegno sociale teorico e mai praticato e riempiendo le giornate con la propaganda oppure con le foto dei potenti in visita. Durante la recente visita del governatore Bonaccini abbiamo assistito al codazzo di politici e rappresentati, tutti pronti al selfie e alla foto che potesse testimoniare il loro impegno. Tutto questo impeto di apparire scompare appena il pezzo da novanta risale sull’auto blu verso nuovi e analoghi leccaculo. A noi cittadini restano le macerie da raccogliere sotto forma di indifferenza e tragica normalità. Rimangono le buche, gli autobus affollati, i cumuli di sabbia sui marciapiedi, le babygang, gli spacciatori e la quotidiana difficoltà di chi abita in periferia e deve andare in “città” in macchina o con i mezzi pubblici.

Mi consola solo una cosa. Tra poco inizierà la campagna elettorale e allora saranno tutti pronti a telefonare per ascoltarmi, per avere un consiglio o per dimostrare vicinanza ai progetti. Almeno il mio ego sarà coccolato un po’, prima della prossima inculata elettorale.

Presidente Comitato Turistico Stefano Benaglia