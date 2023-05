Rimini. Viserba Punto e a Capo sulla presenza di profughi in zone turistiche

Condividi l'articolo

Leggiamo da anni affermazioni del nostro sindaco Jamil, sulla distribuzione dei profughi nel territorio riminese, che escludono categoricamente l’ipotesi del loro soggiorno in zona turistica. Mantenendo a sé anche la competenza dell’assessorato al Turismo pareva evidente che non potesse pensarla diversamente. Però i fatti, oggi, sembrano contraddire quella buona intenzione.

In Via Palotta, al centro di una delle zone turistiche più interessanti di Viserba, all’interno di un vecchio albergo, in condizioni di degrado avanzato, sono ospitate persone provenienti, presumibilmente, da nazioni disastrate o in guerra.

Senza entrare, in questa sede, nella tematica europea della migrazione intercontinentale, facciamo presente che l’uso temporaneo di queste strutture alberghiere marginali per alloggiare profughi non è accettabile.

Non lo è, in primo luogo, perché le parole del Sindaco erano chiare e ci si aspettava una coerenza nei fatti.

In secondo luogo perché non ci pare corretto che il destino dei vecchi hotel dismessi debba caratterizzarsi con l’uso temporaneo (o magari continuativo) delle popolazioni in transito. Ciò distoglie il dibattito al vero tema dell’uso delle strutture oramai fuori mercato.

La terza motivazione riguarda un caso analogo, avvenuto in un’altra struttura di Viserba in cui si sono create tensioni con i cittadini, terminato con lo spostamento dei profughi in un albergo di altro comune.

L’ ultima considerazione, ma la più importante, riguarda il destino di queste persone che per dignità non può essere lasciato in modo estemporaneo alle singole gestioni alberghiere, ma deve essere coordinato e inserito, a nostro modo di vedere, all’interno di un corale percorso, fra tutti gli Enti preposti e qualificati a farlo, compreso l’alloggiamento in strutture veramente idonee, e non nelle ultime catapecchie della riviera.

Ci auguriamo quindi che il Sindaco dia corso, o solleciti l’ Ente preposto alla gestione del fenomeno, affinché vengano accompagnate queste persone in strutture meglio organizzate e, soprattutto, fuori dalla zona turistica.