Sono saliti a 19 i senegalesi contagiati dal Coronavirus residenti nell’immobile di via Sacramora a Viserba. I tamponi hanno già dato tutti esito dunque il focolaio non si allargherà ulteriormente. I contagiati sono comunque tutti asintomatici e in isolamento. Il nuovo focolaio era stato individuato e circoscritto nella giornata di ieri, quando ad essere contagiati risultavano essere in 11. Il focolaio è stato scoperto grazie ad un controllo effettuato dai sanitari dell’Ausl.