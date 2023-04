Rimini. Viserba, sottopasso ciclopedonale di Via dell’Arca: l’apertura per Pasqua

Si stanno per concludere in questi giorni i lavori di riqualificazione al sottopasso ciclopedonale di via dell’Arca a Viserba, che nelle festività di Pasqua sarà reso accessibile. Un importante intervento, atteso e richiesto sia dai cittadini che da operatori della zona.

Il progetto inserito nei lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini per l’anno 2023, denominato “manutenzione straordinaria del sottopasso di Via dell’Arca, lavori di completamento – 2° intervento”, entro la prossima settimana, tornerà in funzione, consentendo l’importante collegamento tra la parte monte della zona Sacramora, con la parte a mare.

Una connessione che si era interrotta da qualche settimana, per consentire i lavori di riqualificazione di un passaggio molto utilizzato dai residenti e dagli operatori, per via della vicinanza a scuole, palestre, parcheggio e alla Fonte Sacramora. All’apertura, prevista per le festività di Pasqua, seguirà poi l’ultimazione dei lavori e alcuni interventi di rifinitura, nelle settimane successive.

I lavori di manutenzione e riqualificazione in particolare hanno riguardano il ripristino della pavimentazione, la posa di nuove piastrelle, in stile e in linea con quelle utilizzate nel Parco del Mare, i cordoli con funzione di contenimento delle acque e un corrimano, per aumentare la sicurezza dei pedoni nelle rampe. I lavori riguardano anche le strisce di aree verdi lato mare, adiacenti alle rampe.

L’intervento, legato a questo secondo stralcio del progetto, è stato affidato alla Società in House Anthea S.r.l e avrà un costo di circa 26 mila euro.

“Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti di quella zona – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – programmato, dopo un ampio confronto con cittadini, in quanto la vecchia struttura necessitava di manutenzione. Una connessione ciclopedonale importante per la zona di Viserba a causa della vicinanza con la Fonte Sacramora, l’area di parcheggio subito a monte, utilizzata nel periodo estivo e per il collegamento a scuole, palestre e vari tipologie di servizi. L’intervento di manutenzione straordinaria, grazie al quale sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, è stato realizzato grazie all’ascolto delle esigenze di residenti, operatori e attività alberghiere.”