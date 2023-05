Rimini. Viserbella: Rimini Wellness OFF, i preparativi in grande stile

Condividi l'articolo

Manca sempre meno al Rimini Wellness e Viserbella si sta preparando in grande stile. Tutte le attività del lungomare, gli hotel e le spiagge si stanno organizzando per offrire eventi dedicati, fuori dall’orario fieristico e dentro il circuito del Rimini Wellness OFF.

Sono tre gli appuntamenti previsti:

2 Giugno ore 18.00: Yoga e meditazione con Dr. Pradeep Bhati presso Le Serre in via Bruschi per lo #yogaworldcelebration

Il 3 e 4 Giugno doppio appuntamento Yoga, all’alba e al tramonto, presso Mealua Estetica in via Porto Palos 59 in collaborazione con Bagno Stefano 50

Dall’ 1 al 4 Giugno presso la Bottega Eclettica, via Porto Palos 80, potrete degustare snack proteici.

“Il Rimini Wellness Off è un’occasione importante per Viserbella. Abbiamo preparato un circuito di eventi che vanno ad integrare il già ricco calendario degli appuntamenti, arricchendolo con l’unicità del nostro territorio.” Questo il commento di Stefania Basile, presidente del Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella.