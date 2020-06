Rimini. Vitali: “Stipendio a presidenti della Provincia? Che schifo”

Quando hanno tolto le province lo hanno fatto, tra le altre motivazioni, per tagliare gli stipendi del presidente e della giunta. Chi sarebbe arrivato dopo lo avrebbe dovuto fare a titolo gratuito in quanto già sindaco di un comune. Oggi, per caso ho scoperto che i Presidenti della provincia, non so da quando, percepiscono invece la stessa indennità di prima della riforma! Il problema è che gestiscono un bilancio almeno 5 volte inferiore e con molte meno funzioni. Non ho mai fatto post populisti o di pancia. Questa volta però non ne ho potuto fare a meno!! Che schifo!!

Stefano Vitali