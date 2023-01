Rimini. Vittoria della famiglia Paesani. Riqualificazione dell’hotel Vasco: restituiti 600mila euro

Condividi l'articolo

Sentenza a favore della famiglia Paesani è arrivata venerdì scorso dalla Cassazione. La Suprema corte ha revocato il sequestro preventivo di 600mila euro nell’ambito dell’inchiesta che vede l’ex candidato sindaco Lucio, il fratello Claudio e il padre Luciano accusati di una presunta truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato per un finanziamento garantito dal Medio credito centrale chiesto per la riqualificazione dell’hotel Vasco, una volta sede degli alloggi di servizio della Questura. La data dell’udienza preliminare in cui il Gup del Tribunale di Rimini sarà chiamato a vagliare la la richiesta della Procura che chiede il loro rinvio a giudizio invece non è stata ancora fissata.