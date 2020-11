RIMINI VS AGLIANESE : DIRETTA TV SU SPORTITALIA

Il Rimini FC comunica che la gara di campionato Rimini vs Aglianese in programma domenica 29 novembre alle ore 14:30, verrà trasmessa in “esclusiva” su Sportitalia ( canale 60 del digitale terrestre ).

La telecronaca dell’incontro verrà effettuata da Orazio Accomando, interviste da bordo campo a cura di Beppe Indino.

Collegamento diretto a partire dalle ore 14:05.

Diversamente da quanto annunciato ieri, non ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

