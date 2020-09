Rimini. Webinar rivolto ai formatori sul tema della sicurezza e della salute sul lavoro

Nell’ambito del progetto “Lavoro! Libere tutte”, il prossimo 9 ottobre è in programma un webinar rivolto ai formatori sul tema della sicurezza e della salute sul lavoro come strategia di innovazione, pari opportunità e benessere organizzativo. L’incontro formativo, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e progettato con i partner del progetto, si svolgerà sotto forma di webinar rivolto a formatori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, venerdì 9 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 sulla piattaforma Gotomeeting: https://global.gotomeeting.com/join/389772701. La partecipazione è gratuita, ma obbligatoria la registrazione entro il 7 ottobre.