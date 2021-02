Rimini. Weekend: controlli a tappeto. Verso stop ad asporto e musica sul modello Zaia in Veneto

Movida e assembramenti: verso un giro di vite e per il fine settimana si preannunciano controlli a tappeto delle forze dell’ordine per verificare che vengano applicate le disposizioni del Dpcm. Per scongiurare altre scene come quelle del fine settimana scorso l’amministrazione comunale inoltre sta lavorando in sintonia con prefettura e questura. “Non so se si riuscirà entro questo fine settimana – afferma l’assessore e candidato sindaco Jamil Sadegholvaad – ma l’intenzione è fare un regolamento tipo quello proposto dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Ovvero stop all’asporto in centro storico dalle 15 alle 18 e stop alla musica”. Bocciata invece la proposta del consigliere comunale e imprenditore della ristorazione Luca Pasini di circoscrivere i punti di ingresso al quadrilatero della pescheria, in modo da evitare accessi massivi.