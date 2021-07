Rimini. Will incontra la community per parlare di mobilità sostenibile

Condividi l'articolo









Will arriva a Rimini e incontra la community per parlare di mobilità sostenibile

RIMINI, 15 luglio 2021. Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, arriva a Rimini con il tour Will Meets, organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. Due gli appuntamenti in programma.

Venerdì 16 luglio alle 18.45 il team di Will incontrerà la community locale al Nécessaire Bistrot, in via XX settembre 1870, 118. Sarà un momento di ascolto e confronto in cui si parlerà anche di mobilità sostenibile, di cosa interessa davvero nel dibattito pubblico e di quale futuro i giovani immaginano per l’Europa.

Domenica 18 luglio è il momento di una mobility challenge insieme all’associazione locale Ciclisti Urbani Rimini, attiva sul territorio per sensibilizzare riguardo il tema della mobilità dolce e sostenibile. I partecipanti all’evento percorreranno un tragitto di 5 km, lungo la storica divisione monte/mare che caratterizza Rimini, in cui sperimenteranno come la mobilità dolce risulti vantaggiosa rispetto agli altri mezzi di spostamento. L’appuntamento è in via Giovanni Fabbri alle 17.30, così da partire per le 18: si può partecipare con la propria bicicletta (tradizionale o elettrica) o con il proprio monopattino elettrico. Seguirà un momento di confronto sull’esperienza e sul tema della mobilità. L’attività si concluderà entro le 19.30.

Tutte le iniziative fanno parte di Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare i giovani della community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will è appena stato in Sicilia, Campania e Lazio e farà poi tappa a Vinci e a Reggio Emilia. Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all’iniziativa della Conferenza sul futuro dell’Europa, piattaforma lanciata dall’Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell’UE.