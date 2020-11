Gli spostamenti da un comune all’altro possono avvenire, in zona arancione come l’Emilia Romagna, solo per spese di carattere alimentare. E’ questo uno dei nuovi chiarimenti in merito alle misure in vigore che arriva dalla Regione (condiviso con le Prefetture). Per usufruire dei servizi di parrucchieri o estetiste o per andare dal meccanico non è possibile invece uscire dal comune.

