Il confronto tra governo ed Emilia Romagna che può portare al ritorno della regione in zona gialla sia un “vero e costruttivo confronto”. Se dialogo con le Regioni deve essere, allora lo sia fino in fondo e nella “massima trasparenza”. Lo dice Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia. “Abbiamo bisogno di tutelare la salute dei cittadini, ma servono anche risposte importanti sul fronte economico. E questo vale soprattutto in questo periodo natalizio”.