RIMINI. Zona Padulli, al via la prossima settimana i lavori per rotatoria e marciapiede dell’area di via Tristano e Isotta

Le opere, richieste dal Comune ad Hera nell’ambito dei lavori per il Piano di salvaguardia della balneazione (dorsale sud), prevedono la realizzazione di un’unica rotatoria “ad otto” in sostituzione delle due rotatorie separate presenti tra via Tristano e Isotta e via Nabucco, soluzione già testata in altri contesti e che è risultata essere più funzionale alla circolazione del traffico. Sempre la prossima settimana prenderanno il via i lavori per la realizzazione del marciapiede lungo via Tristano Isotta. Il marciapiede si collegherà a quello già realizzato nel tratto via Isotta- via San Leo nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate ad un piano particolareggiato non portate a termine dal privato e di cui il Comune si è fatto carico attraverso l’escussione della polizza fideiussoria. Si andrà quindi a completare la dotazione di servizi, che ha visto dotare la zona di parcheggi, sottoservizi, illuminazione.

A partire da metà della prossima settimana inoltre, Hera procederà con gli interventi di ripristino dei tappeti d’usura delle vie dell’Allodola, Di Mezzo e Aldo Moro, anch’esse interessate dai lavori del Psbo.