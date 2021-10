Rinnovata la convenzione tra il Credito sportivo e l’Aic

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Un rapporto di collaborazione ormai

consolidato quello tra l’Istituto per il Credito Sportivo (Ics)

e l’Associazione Italiana Calciatori (Aic), che si rafforza ogni

anno con nuove iniziative e progetti condivisi. Nella sede

dell’Istituto per il Credito Sportivo è infatti stato siglato

tra il presidente dell’ICS, Andrea Abodi, e il presidente

dell’Aic, Umberto Calcagno, il rinnovo della convenzione con

l’obiettivo di offrire nuove opportunità agli atleti e alle

atlete al termine della loro carriera.

La convenzione rappresenta uno strumento utile per

reinvestire il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito

dai calciatori e dalle calciatrici durante la carriera

agonistica nel settore dell’impiantistica sportiva, usufruendo

di vantaggi e agevolazioni grazie ai Fondi Speciali gestiti da

ICS. In particolare, la convenzione è destinata agli associati

AIC che hanno militato nei campionati di calcio dilettantistico

(serie D almeno una stagione) e professionistico Lega B, Lega

Pro e per non più di 3 stagioni della propria carriera nella

massima serie professionistica (Serie A) e alle associate

impegnate nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C di calcio

femminile (almeno una stagione). L’Ics concederà a questi

soggetti un apposito plafond di contributi per la concessione di

mutui di un importo massimo di 500.000 euro a tasso di interesse

completamente abbattuto.

L’accordo, che avrà una durata triennale, permetterà così di

dare seguito a tutte le richieste degli affiliati che desiderano

investire concretamente nel loro futuro. (ANSA).



