Rinviato tour europeo Maneskin, salta anche data Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 24 GEN – E’ stato rinviato causa emergenza Covid l’intero tour europeo e quello nei palasport italiani dei Maneskin, che avevano già annullato per lo stesso motivo la ‘data zero’ prevista il 27 gennaio a Pesaro. La decisione colpisce anche Bologna, dove il gruppo si sarebbe dovuto esibire domenica 20 marzo alla Unipol Arena. I biglietti acquistati – spiegano gli organizzatori – rimangono validi per le nuove date del ‘Loud Kids on Tour ’22’, che saranno annunciate entro l’1 marzo. Confermati invece gli spettacoli all’aperto – tra cui Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro – e le partecipazioni della band a tutti i Festival già annunciati. Il tour doveva partire il 6 febbraio a Londra e, dopo aver toccato vari Paesi, sarebbe arrivato in Italia dal 18 marzo per tredici date.

“Siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid”, scrive la band in un post sui social. “Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti”. (ANSA).



