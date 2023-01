Riparte la contrattazione nella P.a,l’11 incontro Istruzione

Condividi l'articolo

E’ previsto all’Aran il prossimo mercoledì 11 gennaio un incontro con i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto Istruzione. Si tratta del completamento del contratto nazionale 2019-2021. A seguire sarà la volta della dirigenza medici e delle funzioni centrali. Si riparte così per la contrattazione del pubblico impiego.

L’anno 2022 si è intanto concluso con la firma dell’accordo economico 2019-2021 del comparto Istruzione e ricerca.

“E’ stato un anno importante per la contrattazione del pubblico impiego. – sottolinea Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia Aran-Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni – Infatti si sono chiusi tutti i contratti relativi al personale non dirigente. Per le funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici), locali (regioni, province e comuni), e sanità i contratti sono completi sia per la parte economica che per quella normativa. Per il comparto istruzione e ricerca si sta chiudendo la parte normativa”.



