Ripartire dalla green economy, la Regione sostiene il progetto di sviluppo di Orogel da 25 milioni di euro e 180 nuovi posti di lavoro

Un Contratto di sviluppo per sostenere un investimento di quasi 25 milioni di euro da parte di Orogel, azienda di Cesena (Fc) leader in Italia della surgelazione di prodotti ortofrutticoli. L’investimento, che prevede 80 assunzioni aggiuntive e altre 100 unità di nuova occupazione nelle campagne presso i soci, punta a razionalizzazione logistica e produttiva degli stabilimenti. L’investimento si potrà realizzare attraverso i Contratti di sviluppo messi in campo dal Ministero dello Sviluppo economico, il Mise, e Invitalia previsti dalla Legge 133/2008. L’operazione potrà essere realizzata attraverso la procedura denominata “fast-track” che consente, per progetti di grandi dimensioni e portata strategica anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, condivisi con la Regione in cui viene attuato, una corsia preferenziale di accesso e stanziamento di risorse dedicate.

Proprio per consentire l’utilizzo di questo “strumento accelerato”, viale Aldo Moro, attraverso Art-Er, sta lavorando assieme a Orogel per un accordo di sviluppo tra l’impresa proponente, il Mise, Invitalia e la stessa Regione che sancisca la strategicità dell’intervento, per il quale è prevista una spesa di 24,7 milioni di euro.

Il progetto



Il progetto di Orogel punta su una espansione produttiva sostenibile e green con un orientamento a riconvertire le produzioni della intera propria filiera a “coltivazioni a residuo zero”. Per questo l’investimento prevede una complessiva razionalizzazione logistica e produttiva degli stabilimenti che porti, attraverso la realizzazione di un nuovo reparto autonomo di confezionamento, a liberare spazi nei reparti produttivi esistenti da destinare a un potenziamento della capacità produttiva, anche con obiettivi di penetrazione in nuovi mercati, in particolare a livello internazionale. Recentemente è stata costituita ed è operativa la Orogel Usa, una società che gestisce la vendita dei prodotti della cooperativa sul mercato nord americano con risultati incoraggianti.

Orogel è una cooperativa formata da 1.558 soci e 1.954 dipendenti che lavorano una superficie di quasi 9.000 ettari. Ben 11 sono gli stabilimenti produttivi, 49 i distributori e 17 i centri di ritiro, mentre raggiungono quota 141.000 tonnellate di surgelato commercializzato, per un fatturato consolidato di quasi 266 milioni di euro.

