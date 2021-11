Ripartono gli appuntamenti dedicati a mamma e papà del Centro per le Famiglie | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









A partire da lunedì 22 novembre ripartono gli appuntamenti del percorso DEDICATO A MAMMA E A PAPA’ a cura del Centro per le Famiglie.

Tanti saranno gli argomenti trattati in questo ciclo di incontri, che proseguiranno fino alla primavera del 2022, per accompagnare i bambini e le bambini durante il loro percorso di crescita.

In particolare la serata del 22 novembre “MI PIACI COSì COME SEI” , ore 20.45 vuole approfondire il tema della relazione adulto/bambino quando i comportamenti di questi ultimi sono frustranti, difficili da sopportare e innescano in noi adulti reazioni che non sono di apprezzamento, accettazione, piacere. In questi casi, assolutamente normali e fisiologici, occorre però fermarsi e riflettere su come agire, tenendo sempre presente il bisogno affettivo dei bambini e delle bambine di sentirsi accettati dagli adulti di riferimento.

A condurre la serata saranno Marianna Balducci, illustratrice ed Elisa Facondini, psicoterapeuta, psicanalista specializzata in infanzia, adolescenza e famiglia.

L’incontro è gratuito e senza iscrizione e sarà on-line sulla piattaforma CiscoWebex a questo link:

//ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m15d51de10670ba16f6c18874efd0e7f2

e in diretta sulla pagina fb del Centro per le Famiglie:centrofamiglierimini

Prossimo appuntamento:

9 dicembre 2021 ore 20.45

PENSIERO ANALOGICO/ESPERIENZE DIGITALI

strategie per uno sviluppo efficace in un mondo connesso

Elvis Mazzoni, docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione UniBo

Per informazioni telefonare al numero 0541 793860

—

