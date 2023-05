Riprese le relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Siria

Condividi l'articolo

L’Arabia Saudita ha annunciato la “ripresa dell’attività della sua missione diplomatica in Siria”, per la prima volta in undici anni di rottura con il regime di Damasco, isolato a causa della guerra civile. Altrettanto ha fatto la Siria, che poco dopo ha annunciato la decisione di riattivare la sua missione diplomatica in Arabia Saudita.

Due giorni dopo il reinserimento della Siria nella Lega araba, Riad sta cercando di “sviluppare un’azione araba congiunta”, ha affermato il ministero degli Esteri in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale SPA.

Questo riavvicinamento arriva in un momento in cui la Siria ha un disperato bisogno di investitori per l’enorme progetto di ricostruzione del Paese, devastato da 12 anni di guerra civile.

L’opposizione siriana e gli Stati Uniti hanno denunciato la normalizzazione in corso dei Paesi arabi, ad eccezione del Qatar, con il regime di Bashar al-Assad.

Oltre ad aver coinvolto attori regionali e internazionali, la guerra ha causato circa mezzo milione di vittime. Quasi la metà dei siriani sono ora rifugiati o sfollati interni e parti del territorio sfuggono ancora al controllo del governo.



