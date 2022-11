“Rischio psicologico medio-alto”. Sbarcano i migranti della Geo Barents

Condividi l'articolo

Alla fine, tutti i migranti a bordo della Geo Barents sono stati fatti scendere dalla nave ormeggiata al porto di Catania e in questi minuti sono in corso i controlli medici anche a bordo della nave Humanity 1. “ Le autorità sanitarie ci hanno appena confermato che sbarcheranno tutti. Un grande sollievo dopo settimane di attesa. Lo sbarco comincerà tra pochi minuti. Ancora non sappiamo dove andranno “, ha detto il capomissione Msf della Geo Barents, Juan Mattias Gil, durante una conferenza stampa che si è tenuta a Catania.

Il braccio di ferro tra il governo e la Ong si è concluso solo al termine di un secondo triage sanitario a bordo della nave eseguito dagli esperti dell’Asp di Catania, che hanno somministrato test e avuto colloqui con 200 dei 212 ospiti. Stando a quanto si apprende, sono risultati tutti a rischio psicologico medio e alto. Secondo gli specialisti la permanenza in uno stato confinato avrebbe aggravato la loro condizione di salute. Il triage è eseguito da tre psicologi transculturali, due psicologi della migrazione e una pedagogista. Altri accertamenti medici sono eseguiti da un infettivologo. Poco dopo, l’equipe medica si è trasferita a bordo della Humanity 1, dove è in corso il medesimo accertamento sanitario.

Nonostante lo sbarco, non c’è stato alcun passo indietro da parte del ministro Piantedosi, che ha tenuto fede a quanto già fatto, ossia assicurare assistenza a chi necessita di aiuto. A seguito delle indicazioni dei medici, considerando lo stato di fragilità certificato dagli esperti, si è proceduto allo sbarco anche del secondo gruppo di migranti dalla Geo Barents. Ha preso il mare in direzione della Francia, invece, la Ocean Viking, che ha atteso per giorni davanti alle coste della Sicilia nel tentativo di ottenere l’ingresso, negato, in Italia. Si sta dirigendo a Marsiglia dove arriverà tra mercoledì e giovedì. Alla nave Rise Above, invece, è stato assegnato regolarmente un porto in Calabria, perché le operazioni erano state condotte sotto la supervisione italiana.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte