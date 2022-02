Rissa dopo la discoteca, 40 identificati a Reggio Emilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 FEB – Una rissa al termine di una notte

in discoteca all’esterno di un locale, in zona a Quinzio a

Reggio Emilia, con due volanti della Polizia a intervenire sul

posto, intorno alle 4.40 e 40 persone identificate dagli agenti

proprio nel fine settimana che ha segnato la riapertura delle

strutture dopo le chiusure imposte, negli scorsi mesi, dai

provvedimenti anti-Covid. Protagonisti della vicenda, andata in

scena fuori dalla discoteca ‘Sali&Tabacchi’, ragazzi residenti

tra le province di Reggio Emilia e Modena che, a quanto appreso,

si sono fronteggiati a calci e pugni.

I poliziotti giunti sul posto hanno identificato 40 persone

coinvolte nei fatti accaduti fuori dalla discoteca al momento

del deflusso dopo la serata. Al momento non risultano denunce e

nessuno dei giovani – tutti maggiorenni sui 23-25 anni – ha

fatto ricorso alle cure dei sanitari. (ANSA).



