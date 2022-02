Rissa e coltellate tra ragazzini, due mandati in comunità

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 09 FEB – Violenta aggressione, a

coltellate, giovedì sera in pieno centro a Bologna tra

ragazzini, con una giovane vittima – la più grave ma non in

pericolo – colpita alla schiena e con lesioni anche al volto. A

scagliarsi contro un gruppetto di quattro amici di Imola sono

stati due minorenni, insieme ad altri coetanei. La squadra

mobile della Questura, dalle immagini delle telecamere di

sorveglianza e dall’analisi di telefoni e social network, ha

ricostruito l’accaduto e ha eseguito, come disposto dal

Tribunale per i minorenni, nei confronti dei due minori

identificati, uno di origine albanese e uno marocchina, entrambi

nati in Italia, la misura cautelare del collocamento in

comunità.

Le vittime, dopo un pomeriggio trascorso in centro a Bologna,

mentre stavano tornando verso la stazione centrale per prendere

il treno, intorno alle 19.30 in via Monte Grappa sono state

fermate da un giovane che si trovava sui gradini lungo la strada

insieme a un altro ragazzo e a due ragazze. Questi ha chiesto al

gruppo una sigaretta, secondo quanto ricostruito, con un

atteggiamento aggressivo, minacciandoli. Nonostante i tentativi

delle vittime di non alzare i toni, l’altro ragazzo seduto sui

gradini ha chiamato altri coetanei, una ventina secondo la

ricostruzione della squadra mobile, e insieme hanno aggredito i

quattro amici. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale

con ferite giudicate guaribili in 15, 7 e 60 giorni. (ANSA).



