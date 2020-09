Rissa tra ragazzi ad un brindisi di compleanno, un ferito

Rissa la scorsa notte nel parco della Torresina, alla periferia di Roma, dove una ragazza si era recata con un gruppo di amici per un brindisi a mezzanotte per i suoi 18 anni. “Quando ci siamo seduti al tavolo, poco prima della mezzanotte, un gruppo di ragazzi e ragazze ha iniziato a importunarci – racconta un’amica 17enne della festeggiata – dopo varie richieste di spostarsi più in là abbiamo deciso di andarcene, ma una ragazza ha iniziato a tirare i capelli a una mia amica. Un nostro amico che tentava di separarle è stato preso a calci e pugni anche quando era a terra. E’ stato portato in ospedale perché gli hanno rotto il naso. Ad un altro gli hanno spaccato il labbro. Erano circa venti, forse anche più piccoli di noi. Non li avevo mai visti. Quando hanno sentito che la mamma della mia amica stava chiamando il 112 sono scappati – ricorda – Per come si stavano mettendo le cose poteva andare peggio”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per identificare i partecipanti alla ‘zuffa’. Si tratterebbe soprattutto di minorenni.

